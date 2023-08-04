13 أغسطس .. آثار القاهرة تبدأ امتحانات قدرات قسم الترميم

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات هامة عن امتحانات القدرات للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.



وقال الدكتور أحمد رجب ، عن انتهاء كورسات التأهيل لدخول امتحانات قدرات قسم الترميم وذلك خلال يوم الأحد 30/7/2023 طبقا للجدول المعلن ،



كما أكد الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات قدرات قسم الترميم وتحديد الشعبه تبدأ في يوم الأحد 13/8/2023.

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على الجانب الآخر ، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 34 قيادة جامعية جديدة أو تم التجديد لها ، شملت قائما بأعمال عمادة كلية الآثار، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع، وشدد على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم.