جامعة حلوان: التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



جدير بالذكر انه قد أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة لتفقد استعدادات الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستعد له الجامعة على قدم وساق، و تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل .

أكد الدكتور السيد قنديل على اهتمام الجامعة الموسع باستضافة هذه الفعالية الهامة التي تحظى باهتمام من الدولة المصرية، وإشراف مباشر من رئاسة الوزراء ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.