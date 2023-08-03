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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يدخل قاعة المحكمة للمثول الأول في قضية التدخل بانتخابات 2020

ترامب
ترامب

دخل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قاعة المحكمة لحضور أول جلسة استماع له في قضية التدخل الانتخابات التي رفعها ضده المحقق الخاص جاك سميث.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأنه سيتم وضع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قيد الاعتقال أثناء محاكمته.

وأوضحت “سي إن إن”، أن قاضي الصلح سيوافق على شروط الكفالة التي تسمح بإطلاق سراح ترامب.

 

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه واثق من أنه يفتقر إلى لائحة اتهام أخرى للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

 

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها اليوم: "أحتاج إلى لائحة اتهام أخرى لضمان فوزي في الانتخابات الراسية المقبلة!”.

CNN: سيتم وضع ترامب قيد الاعتقال أثناء محاكمته

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وقال ترامب، إنه ذاهب إلى واشنطن ليتم القبض عليه بتهمة اقتحام مبنى الكابيتول.

 

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم القبض علي لتحديي انتخابات مزورة ومسروقة.. إنه لشرف عظيم لأنني سوف أعتقل من أجل هذا الأمر”.

 

وأضاف ترامب، أن المدعي العام ميريك جارلاند، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، سيتهمه بارتكاب أكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكنك تخيلها.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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