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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله المغازي يعلق على زيارة رئيس الوزراء اليوناني لمصر: تجمعنا علاقات تاريخية

عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء سابقا، على زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلي ومصر.


وقال عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن مصر واليونان يجمعهما علاقات تاريخية وقوية، متابعا: هناك تاريخ كبير بين البلدين.

 

وأضاف أن الحضارة اليونانية والإغريقية من أقدم الحضارات في العالم، وعليه فأن العلاقات بين البلدين كبيرة وقديمة، منذ سنوات.


واسترسل: زيارة رئيس الوزراء اليوناني دليل على تطور العلاقات المصرية اليونانية بشكل كبير وواضح، متابعا: اليونان واحدة من أقوى الدول في منطقة شرق المتوسط.


 

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