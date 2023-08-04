نجاح للقيادة السياسية.. عبدالله المغازي يشيد بتنوع وقوة علاقات مصر بالدول الأخرى

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء سابقا ، على زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلي ومصر.

وأكمل عبدالله المغازي خلال حوار ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد،تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، : كل دولة تعمل من أجل مصلحتها الشخصية، ولكننا نعمل على جعل مصالح مصر وعلاقاتها متوازنة مع الجميع.

وشدد على أن اليونان من الدول التي تحترم مصر للغاية، متابعا: سيكون هناك اكتشافات وتطور للعلاقات بين البلدين، خلال الأيام القادمة.

واسترسل: ما يحدث من تطور في علاقات مصر مع الدول الأوروبية، دليل على نجاح القيادة السياسية.