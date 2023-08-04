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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخر تطورات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح.. شاهد

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

 تفقد  المهندس كامل الوزير  وزير النقل يرافقه قيادات كل من الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للانفاق مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح )  في المسافة من محطة  العلمين  حتى محطة رأس الحكمة.

تابع الوزير تقدم الاعمال بمحطة العلمين" وهي محطة للقطار السريع، تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي، .

وتفقد الوزير الأعمال الجارية في محطات سيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة، وهذه المحطات تقع في مسار القطار  السريع على الطريق الساحلي الدولي، حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين بها  والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها  سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

وتابع وزير النقل خلال جولته في هذه المسافة أعمال تنفيذ عدد من كباري السيارات التي تقع في تقاطعات مسار القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية   ووجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية وباعلى جودة والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر واستعرض الوزير مع  قيادات هيئتي الطرق والكباري والقومية للانفاق  الموقف التنفيذي لباقي قطاعات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي  لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة  وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة بالاضافة الى متابعة التقدم في اعمال تنفيذ  مسار المشروع ومايشمله من اعمال صناعية  مثل كباري المسار وكباري السيارات والانفاق  وأعمال الحماية من اخطار السيول حيث  تم تسليم تحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) 50 كم في نطاق محطة العاصمة وذلك في المسافة من كم 40  حتى كم 90 و تم البدء في أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل (فرش البازلت وتركيب القضبان  وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعماال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة كما تم التأكيد على جاهزية 142 كم أخرى من المسار لتسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) بواقع 55 كم في نطاق محطتي السادات ووادي النطرون و87كم في المسافة من العلمين باتجاه فوكه وذلك لكي يبدأ التحالف في أعمال المرحلة الثانية (فرش البازلت وتركيب القضبان  وأعمدة الكاتنيري الكهربائية)


وأكد وزير النقل  أن  القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية  سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة كما  أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها  ستسهم  في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط  بإجمالي أطوال 2250 كم  ويدخل  الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط  675 كم وبعدد محطات تبلغ  21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14  جرار بضائع .

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كامل الوزير وزير النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة القومية للانفاق الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العلمين مطروح العلمين رأس الحكمة

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