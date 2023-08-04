قبل ما تعملها.. استخدامات ومخاطر الحجامة

الحجامة من أكثر الطرق العلاجية انتشارا في العصور القديمة حيث كان يعتمد عليها بشكل أساسي في علاج الأمراض.

نعرض لكم فيما يلي أهم فوائد استخدام الحجامة ومخاطرها وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك.





أفاد العديد من الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالحجامة أنه:

يقلل الألم والالتهابات.

يقلل من شد العضلات.

يحسن تدفق الدم.

يزيد من نطاق الحركة.



ما هي مخاطر أو مضاعفات العلاج ب الحجامة؟

الحجامة علاج منخفض الخطورة نسبيًا، ومع ذلك ، قد تواجه بعض المتاعب مثل:

كدمات .

يحترق من الكؤوس الساخنة.

التعب .

الصداع.

توتر العضلات أو وجعها.

غثيان .

التهابات الجلد أو الحكة أو التندب .

في حالات نادرة ، قد يصاب الأشخاص بالإغماء الوعائي المبهمي (الإغماء بعد انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب)، هذا هو الأكثر شيوعًا بعد إجراء الحجامة الرطبة للأشخاص الذين يفقدون وعيهم بعصي الإبر.

