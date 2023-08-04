البحر الأحمر.. مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض في القصير

نفذت لجنة مشتركة حملة مكافحة للحشرات الناقلة للأمراض في منطقة الزرايب بمدينة القصير، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات من اللواء ايهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف د. محمد السيد براوي، مدير عام الطب البيطري.

وقامت اللجنة برش الحظائر بالمنطقة بجهود فرق مختصة تابعة لمديرية الصحة، وضمن التعاون بين الجهات المختلفة للقضاء على هذه الحشرات التي تعتبر مصدرًا لنقل الأمراض.

وأشاد د. محمد عماد، طبيب الرعاية بإدارة القصير البيطرية، بالجهود المبذولة في هذه الحملة الناجحة، مؤكدًا على أهمية هذه الجهود المشتركة في الحفاظ على صحة الحيوانات والإنسان على حد سواء.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى ضمان سلامة البيئة والمحافظة على الصحة العامة، وتعكس التزام الجهات الحكومية بالعمل المشترك للحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر الحشرات.