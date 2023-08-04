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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

المسجد النبوي
المسجد النبوي

نشرت قناتا القرآن الكريم ، وقناة السنة النبوية ، بث مباشر ، لشعائر صلاة الجمعة ، من الحرمين الشريفين ، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الأربعاء الماضي، عن فتح باب الكعبة المشرفة استعداداً لغسلها.

وانطلقت مراسم غسل الكعبة المشرفة برفع ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا للمرحلة الرئيسية لغسل الكعبة المشرفة، وفق أحدث وأرقى منظومة معيارية وخدمية لأهم حدث عالمي.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة دخول أعضاء السلك الدبلوماسي إلى الكعبة المشرفة للمشاركة في غسيل الكعبة مع نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان والذي يقوم بذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

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