لن يحل الأزمة.. الكرملين يحذر النيجر من التدخل الأجنبي في أزمتها

رفض الكرملين، اليوم الجمعة، أي تدخل أجنبي في أزمة النيجر.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن أي تدخل أجنبي لن يحل الأزمة في النيجر.

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، وحثت وزارة الخارجية الروسية، النيجريين على ضرورة حل مشاكلهم بأنفسهم.

وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية، من السماح بمزيد من تدهور للوضع في النيجر من خلال التهديد باستخدام القوة، مشددة على ضرورة إقامة حوار بين أطراف النزاع.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع.

وأوضحت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "نرى أهمية قصوى في الحيلولة دون تدهور الوضع في النيجر، ونعتقد أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام".

وأضافت أن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساعد في نزع فتيل التوترات في البلاد.

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف، الثلاثاء إن روسيا لا علاقة لها بما يحدث في النيجر.

وأوضح نائب وزير خارجية روسيا والممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف "لا علاقة لنا بالأحداث في النيجر.. مبدأنا الرئيسي هو الحل الأفريقي للمشاكل الأفريقية"، مضيفا أن الأحداث في النيجر شأن داخلي يخص البلاد، وفقا لمقابلته مع موقع "روسيا اليوم".

وقطع الاتحاد الأوروبي وفرنسا الدعم المالي للنيجر ، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء نفسه بعد أن أعلن قادة عسكريون هذا الأسبوع الانقلاب على الرئيس محمد بازوم وعزله من منصبه.