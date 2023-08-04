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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدلا من الجراحة

إيقاف نزيف متكرر لطفلة من كازاخستان بمستشفى شرم الشيخ الدولي

الفريق الطبي
الفريق الطبي

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه جرى إجراء جراحة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، إحدى منشآت هيئة الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات العالمية في عملية، لإيقاف نزيف متكرر من خلال الشرج باستخدام تقنية الـ Hemostatic Endoclip بدلاً من الجراحة المفتوحة لأول مرة في محافظة جنوب سيناء.

 

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في تصريح اليوم، أن هذه الجراحة كانت  لطفلة من دولة كازاخستان، تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن تبين وجود عيب خلقي بجدار القولون يسبب تشوها في الأوعية الدموية، أو ما يطلق عليه متلازمة "ديلافوي" Dieulafoy Syndrome ، وهو مرض شديد الندرة أن يحدث عند الأطفال أو في الجهاز الهضمي السفلي.

وأكد أنه قد يصعب في كثير من الأحوال الوصول إلى سبب النزيف الذي يستلزم في كثير من الأحيان الحجز لفترات طويلة بالمستشفى، ونقل الدم لما ينطوي عليهما من مخاطر ومضاعفات، وجرى إجراء العملية خلال 60 دقيقة، وخلال العملية تم الوصول لسبب النزيف، وتركيب عدد 2 Endoclips، وجرى بعدها توقف النزيف نهائيًا، وخروج الطفلة من المستشفى إلي المنزل بحالة صحية جيدة في خلال 24 ساعة ودون اللجوء لنقل الدم أو التدخل الجراحي.

وأشار إلى أنه جرى نشر الحالة في أحد أشهر المجلات العلمية العالمية، نظرًا لكونها نادرة الحدوث، ولم يسجل منها عالميًا سوى 5 حالات فقط ، وهذا يعد إنجازًا سابقة للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

نجاح ايقاف نزيف طفلة كازخستان الرعاية الصحية شرم الشيخ

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