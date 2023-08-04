حياة سكان العاصمة أغلى..غضب يجتاح الصين بعد إغراق مدن عمدا بمياه الفيضانات

أعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون عن غضبهم بسبب تعليقات من مسؤول محلي بالحزب الشيوعي يقترح استخدام المدن الكائنة حول بكين وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات كـ "خندق مائي لحماية العاصمة من الإعصار".

أدلى ني يوي فنغ، سكرتير الحزب الشيوعي في مقاطعة هيبي التي تقع على حدود العاصمة من ثلاث جهات، بهذه التصريحات، وفقا لما نشرته الجارديان، بعد زيارة المناطق التي غمرتها الفيضانات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

اجتاح إعصار دوكسوري شمال شرق الصين ودمر المنازل وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء. تضرر أكثر من 134 ألف من سكان تشوتشو من الفيضانات التي جرفت السيارات والحافلات ودمرت الجسور وانقطعت إمدادات الطاقة حيث حولت الأمطار الغزيرة الطرق إلى أنهار في جميع أنحاء المنطقة.

في التعليقات المنشورة، تعهد المسؤول الصيني باستخدام مناطق التخزين والاحتجاز للحد من الضغط على بكين. تم حذف تلك التعليقات منذ إنتشار ردود الأفعال الغاضبة علي وسائل التواصل الإجتماعي، ويبدو أن مناقشة الموضوع تخضع للرقابة من السلطات الصينية.

بحسب بلومبرج، حصل هاشتاج ذا صلة بالموضوع على أكثر من 80 مليون مشاهدة.

أحواض احتجاز الفيضانات هي منشآت مصممة لتخزين مياه الفيضانات وإطلاقها تدريجياً، مما يقلل من الأضرار التي تسببها الأمطار الغزيرة.

واصل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عمل مراجعات وتعليقات علي تصريحات المسؤول الصيني، حيث كتب أحدهم "كلمات الوزير مخزية".

تم حذف العديد من التعليقات عبر الإنترنت من قبل الرقابة الصينية. كتب أحد المستخدمين على منصة وسائط اجتماعية: "على الرغم من أن حياة الإنسان لا تقدر بثمن، إلا أن بعض الأرواح البشرية أغلي من غيرها.

كان التعليق واحدًا من العديد من التعليقات التي سجلتها مواقع التواصل ورصدتها وسائل الإعلام العالمية.

يوم الخميس، كتب، رئيس التحرير السابق لصحيفة التابلويد الحكومية أن وصف المناطق المحيطة ببكين بأنها خندق مائي "يشير في الغالب إلى السياسة والأمن، مما يعني أن الاستقرار الاجتماعي حول بكين يفضي إلى الحوكمة الاجتماعية للعاصمة. وطالب الناس بإفتراض النوايا الحسنة لكوادر الحزب.

تم نقل أكثر من 1.2 مليون شخص، من مناطق تخزين الفيضانات. تعطي شبكة السيطرة على الفيضانات في الصين الأولوية للعاصمة والمدن الكبرى مثل تيانجين المجاورة، مما يعني أن مياه الفيضانات يتم تحويلها إلى المناطق الريفية والمدن الأصغر عمدا.

كما كانت هناك انتقادات للتعليقات التي أدلى بها وزير الموارد المائية لي غويينغ، الذي قال إن جهود الإغاثة يجب أن تضمن سلامة مطار بكين ومنطقة شيونغان الجديدة.

كتب أحد المعلقين: لماذا فقط تأمين هاتين المنطقتين؟ وقالت الحكومة المركزية الصينية إنه تم تخصيص 44 مليون يوان (4.8 مليون جنيه إسترليني) للإغاثة من الكوارث في بكين وتيانجين.

عانت بكين من أسوأ هطول للأمطار منذ 140 عامًا، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في بكين، وتوفي 21 شخصًا على الأقل. تم نقل آلاف الأشخاص من منازلهم في بكين والمناطق المحيطة بها يوم الجمعة حيث من المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات التي تهدد الحياة من الأنهار المتضخمة وأنظمة الصرف الغارقة.

جدير بالذكر أن العاصمة معرضة بشكل خاص للفيضانات لأن تطورها الحضري السريع أدى إلى انتشار ملموس للمباني والطرق وتضاؤل المساحات الخضراء، مما يحد من قدرة المدينة على تصريف المياه بشكل فعال.