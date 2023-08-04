بـ 150 ألف جنيه فقط اركب سيارة أوتوماتيك .. تفاصيل

يبحث العديد عن إمكانية شراء سيارة "أوتوماتيك" وبسعر مناسب، وسط ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المصري للسيارات خلال الفترة الاخيرة، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة الماليزيه بروتون واجا موديل 2007.

تنتمي السيارة بروتون واجا إلى فئة السيدان، حيث تضم مساحة خلفية واسعة، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة تتسع لـ 5 مقاعدة، مع مفهوم رباعي الابواب، ووجود مصابيح أمامية حادة الشكل مدعوم بمصابيح ضباب في الناحية السفلية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية منقسمة إلى مقطعين.

بروتون واجا موديل 2007

وتحتوي السيارة بروتون واجا 2007 على جنوط رياضية، مع مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى زجاج كهربائي التحكم، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مع عجلة قيادة باور استيرنج.

بروتون واجا موديل 2007

القدرات الفنية للسيارة بروتون واجا 2007

تضم السيارة بروتون واجا 2007 محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 سرعات، واخر مانيوال خماسي النقلات.

بروتون واجا موديل 2007

وحققت السيارة بروتون واجا 2007 توقيت زمني للتسارع يقدر بـ 14 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

بروتون واجا موديل 2007

سعر السيارة بروتون واجا 2007

تقدم السيارة بروتون واجا 2007 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة سعرية تتراوح بين 150 و 160 الف جنيه، بحسب الحالة الفنية للسيارة.