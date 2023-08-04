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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدون زيادة .. أحدث أسعار MG 6 في مصر |صور

السيارة MG 6
السيارة MG 6

شهدت أسعار السيارة MG 6 حالة من الثبات، بعد طرح القائمة السعرية الجديدة، وسط اختفاء الفئة الأولى من هذه النسخة والتي تقدم بـ 889.990 ألف جنيه وفقا لآخر سعر لها، على عكس الفئة الأخيرة والتي يبلغ سعرها الحالي 954.990 جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة MG 6 في السوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية 

 

السيارة MG 6

مواصفات السيارة MG 6

 

  • تتسارع السيارة MG 6 من النقطة 0 حتى بلوغ سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية.

 

  • يصل متوسط استهلاك السيارة MG 6 من الوقود نحو 6.8 لترات عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

 

  • تتمتع السيارة MG 6 بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" بقوة 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

السيارة MG 6

الابعاد والقياسات الخارجية للسيارة MG 6

 

  • سعة التخزين الخلفية 424 لتر.
  • خزان وقود سعة 50 لتر.
  • الطول الاجمالي 4694 مم.
  • العرض الكلي 1848 مم.
  • ارتفاع السيارة 1465 مم.
  • الارتفاع عن الارض 170 مم.
السيارة MG 6

الاسعار الرسمية للسيارة MG 6 في مصر 

 

الفئة الاولى MG 6 بسعر 889.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG 6 بسعر 954.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG 6 بسعر 954.990 ألف جنيه.

السيارة MG 6
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