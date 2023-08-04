عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالبة الـ 4.5%: مصدومة من النتيجة وتقدمت بتظلم اليوم

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

قالت الطالبة ميار حمادة طاهر، الطالبة بمدرسة نجع حمادي، إنها فوجئت بحصولها على نسبة ٤,٥٪ بالثانوية العامة، معبرة: "أنا مصدومة من النتيجة حقيقي، ودرجات ضعيفة جداً في الـ11 مادة".

أضافت طالبة الـ 4.5%، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنها كانت من بين الطلاب المتفوقين منذ الصغر، والدليل على ذلك حصولها على نسب مرتفعة في الشهادة الإعدادية والمراحل الأولى من الثانوية العامة، معبرة: "المدرسين مصدومين من النتيجة ومش مصدقين إني أجيب النسبة دي".

 

أخذت الدروس الخصوصية في كافة المواد المقررة

وأردف الطالبة ميار حمادة طاهر: "أخذت الدروس الخصوصية في كافة المواد المقررة، إضافة إلى الحرص على الاستماع للدروس المذاعة عبر القنوات الإلكترونية من خلال تطبيق اليوتيوب".

واستطردت طالبة الـ 4.5%: " كنت بذاكر كتير وحليت إمتحانات كتير مع المدرسين وكنت متفوقة، لذا كنت على أتم استعداد نفسي وجسدي عند دخول الامتحانات، إضافة إلى أنني كنت راضية عن مستوى الامتحانات ماعدا الكيمياء".

وذكرت طالبة الـ 4.5%، أنها تقدمت اليوم بطلب تظلم في جميع المواد المقررة من أجل النظر في إجاباتها.

 

طالبة الـ 4 5 النتيجة الطالبة ميار حمادة طاهر مدرسة نجع حمادي الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب الزمالك السابق: أعضاء مجلس الإدارة قرروا البقاء في مقاعدهم

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

سنوات من الجهد.. صدى البلد يكشف كواليس رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

أخطر 48 ساعة في الأهلي| إقالة أبوعبلة وعبدالحفيظ ليست الأخيرة.. وابحث عن حرب السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم: من يهاجم الأزهر عدو أو جاهل.. والشعراوي كان صديقي

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

عمال مصر يشارك بالندوة القومية "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" بالأردن

الباز: حرق المصحف أصبح ظاهرة ممنهجة ولم يعد حوادث فريدة

د.أحمد عمر هاشم: من يشكك في الاسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة

طلب الزوجة الرزق والعافية لزوجها.. 40 دعاء مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ماسك لشدّ الوجه.. تعرف عليه

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين تثير جدلا بـ التاتو

بعد حفل خطوبتها.. 10 صور لابنة تامر هجرس تثير الجدل بجمالها

في خطوتين.. هل يمكن علاج حمو النيل بالفازلين؟

فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات التظلمات

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ