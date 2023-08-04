المنيا .. مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث تصادم بين سيارتين، أمام قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار في شمال المنيا مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة طالب وربة منزل وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 486 ملاكي وأخرى بدون لوحات، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل شمال المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع عامل 48 سنة، وطالب عمره 8 سنوات، وربة منزل عمرها 35سنة، ويقيمون جميعا في مركز سمالوط.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائد والتخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة، وقد انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي، والمصابين إلي مستشفي التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل بشرق النيل لتلقي العلاج.