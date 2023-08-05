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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.
حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.


وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الإعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر هذا الرابط 
 

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

جدير بالذكر انه أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة جولة تفقدية اليوم الجمعة في الحرم الجامعي والصالة المغطاة والملاعب الرياضية وأماكن تسكين الطلاب في مباني المدن الجامعية طلبة وطالبات، كما تابع سيادته تطوير البنية التحتية والتجهيزية للطرق وأعمال التشجير والصيانة، كذلك تفقد رئيس الجامعة صالات المطعم المركزي ووجه بتطوير وتحديث قاعات وطاولات الطعام والمطبخ ووجه بتشغيل كافة معدات المطعم، وتفعيل كافة إجراءات السلامة والأمان  وحث العاملين على ضرورة مواصلة العمل الجاد لاستقبال ضيوف الجامعة بالصورة اللائقة.

البرامج التدريبية آداب جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل Jobs Education الدكتور شادى الكردى

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