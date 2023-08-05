أمل رضوان: الحوار الوطني يناقش قضايا مهمة للأسرة المصرية

تحدثت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع، عن مشكلات ما بعد الطلاق، مشيرة إلى أن سببها مشكلات ما قبل الزواج.



وأوضحت امل رضوان ، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة ، أن هذا الأمر لأن كثير من المشكلات تكون نتيجة اختيار خاطئ وعدم فهم الآخر أو سوء التعامل معه، متابعا أن فكرة تأهيل الزوجين قبل الزواج مهمة جدا حتى يعلم كليهما معنى التربية، كما أنه من المهم أن يكتب كل شيء في وثيقة الزواج حتى يضمن للزوجة حقوقها.



وتابعت أمل رضوان: "الحوار الوطني يناقش قضايا هامة للأسرة المصرية، وفكرة تأهيل ما قبل الزواج ليس للمرأة فقط، ولكن للرجل أيضا، ومن المهم أن يكون هناك توعية بالزواج قبل حدوثه".



وأشارت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الشرع يحمي حقوق الجميع في الزواج، متابعه: "قبل حل مشكلات ما قبل الطلاق، يجب حل مشكلة الطلاق".

