رئيس الأرصاد الجوية: محطات في مختلف أنحاء الجمهورية للتنبؤ بدرجات الحرارة

قال اللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن جميع نشرات الطقس محفوظ لدى الهيئة منذ عام 1945، وجرى تغيير الاسم من مصلحة الأرصاد الجوية إلى هيئة الأرصاد الجوية في السبعينيات.



وأضاف اللواء هشام طاحون، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة “سي بي سي”، أن هناك 104 محطات للأرصاد الجوية تغطي محافظات جمهورية مصر العربية، وموزعة توزيعا علميا لنقل كافة الأمور الخاصة بالطقس.



وتابع اللواء هشام طاحون: “لدينا رصد في مختلف أنحاء الجمهورية للتنبؤ بدرجات الحرارة، ونحرص على قياس الحرارة في الظل أيضا، والهيئة تمتلك رصيد من الإنجازات الوطنية والدولية التي تؤهلها لأن تكون الأولى في الشرق الأوسط”.