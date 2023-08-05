الأرصاد الجوية: نستطيع توقع حالة الطقس لمدة 3 شهور

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الإدارة العام للأرصاد الجوية تعمل لممدة 24 ساعة، مقسمة إلى ثلاث أقسام، مشيرا إلى أن متابعة حالة الطقس أول بأول شئ ضرورى على مدار الساعة.



أضاف شاهين، في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC: “ نستطيع توقع حالة الطقس لمدة قد تصل إلى 3 شهور”.

ومن جانبها، أكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تغير في التوزيعات الضغطية بشكل كبير، لذلك نواجه يوما تغير في المناخ والأحوال الجوية.