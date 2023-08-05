بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

الأهلي أكبر منكم.. في منشور عبر فيسبوك وبكلمات هجومية عنيفة، شن أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، هجومًا علي بعض الصفحات الجماهيرية للنادي الأهلي والتي هاجمته بشكل عنيف كونه لاعب "لسه معملش حاجة" وينص القانون المصري على عقوبات رادعة لمن يقوم بالإزعاج عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

حيث ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد إزعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير وتعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.