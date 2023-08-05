3 معامل بجامعة بنها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى

تستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بـجامعة بنها اليوم، السبت، طلاب الثانوية العامة، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 9/8/2023.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أنه تم تجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى بكليات الزراعة بمشتهر، والتجارة، والآداب بمجمع الكليات ببنها، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم مجاناً وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

وقال “الجيزاوى” إنه تم التأكيد على توفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

من جانبه، عقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا تنسيقاً مع الدكتور رضا عمر ، والدكتور علي سعد، المشرفان على أعمال التنسيق الإلكتروني بالجامعة، لمتابعة جميع تجهيزات المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع المعامل مجهزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة إلى مشرفين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيا بشكل صحيح.