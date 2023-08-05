عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

3 معامل بجامعة بنها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى

معامل التنسيق الإلكترونى
معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها

تستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بـجامعة بنها اليوم، السبت، طلاب الثانوية العامة، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 9/8/2023.

جامعة بنها تنهى استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى.. صور

الجيزاوي قائما بأعمال رئيس جامعة بنها

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أنه تم تجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى بكليات الزراعة بمشتهر، والتجارة، والآداب بمجمع الكليات ببنها، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم مجاناً وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

وقال “الجيزاوى” إنه تم التأكيد على توفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

من جانبه، عقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا تنسيقاً مع الدكتور رضا عمر ، والدكتور علي سعد، المشرفان على أعمال التنسيق الإلكتروني بالجامعة، لمتابعة جميع تجهيزات المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع المعامل مجهزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة إلى مشرفين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيا بشكل صحيح.

جامعة بنها بنها التنسيق الالكترونى القائم بعمل رئيس جامعة بنها كليات الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تنهى استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى.. صور

الجيزاوي قائما بأعمال رئيس جامعة بنها

برامج جديدة بكلية التجارة جامعة بنها لمواكبة متطلبات سوق العمل

الأعلى للجامعات يكرم جمال سوسة رئيس جامعة بنها

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تحظر الصيد لمدة 10 سنوات قرب محميات البطريق

عوامل ترفع نسب الإصابة بسرطان القولون| تعرف عليها

بعد تحذيرات السعودية والكويت وألمانيا.. تعرف على الأوضاع في مخيم عين الحلوة

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

التعليم تحل أزمة تأخر تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 في المدارس

على خطى السعودية والكويت.. ألمانيا توجه نداءً عاجلاً إلى رعاياها في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

بشرى لمرضى السرطان.. تطوير حبة لمنع تكاثر الخلايا

في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ