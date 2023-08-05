بعد تحديثات واتساب.. خبير أمن معلومات يوضح أهمية ظهور القنوات الرسمية

كشف المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات عن أهمية تحديثات واتساب الأخيرة التي جاء من ضمنها وجود منصات للقنوات الحقيقية عبر التطبيق، قائلًا إن هدفها تقييد الشائعات من خلال الحصول على المعلومة من مصدرها.



وأضاف “السخاوي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن المقصود من تغير مسميات الشركات الاتحاد الأوروبي وأمريكا؛ لأن معظم الأسهم من أوروبا وأمريكا تحديدًا، فعندما غير مارك زوكربيرج اسم شركة فيسبوك لـ ميتا كان يمهد لوجود الكثير من الاستثمارات في مجال الميتا فيرس.



وتابع خبير أمن المعلومات أن سبب تغير إيلون ماسك لاسم شركة “توتير” لـ “توتير إكس” لم يتم توضيحه حتى الآن، معقبًا: “هل سيكون هناك مشاريع متعلقة بشركة إكس وتوتير هذا ما يتسأل عنه الناس حاليًا ولكن المعروف عن إبلون ماسك اتباعه لسرية التامة في كافة مشاريعه ويُعتقد أن هذا سبب نجاحه”.