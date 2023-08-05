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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حوادث حرق نسخ من القرآن

وزير الخارجية السويدي يعتزم تحسين العلاقات مع الدول الإسلامية

صدى البلد

أكد وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم لسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي، عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الدول الإسلامية على خلفية ما شهدته السويد من حرق نسخ من القرآن الكريم.

وقال بيلستروم "سأكرس معظم فترة عملي في منصبي، لبناء علاقات مع الدول الإسلامية. أعتزم زيارة هذه البلدان ، وسندعوها بالفعل في سبتمبر إلى المفاوضات والحوار بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة في نيويورك ".

وشدد بيلستروم على أن اللقاء كان فرصة جيدة لشرح موقف السلطات السويدية من حرق المصحف مؤخرا في بلاده .

وأضاف: "لقد كانت فرصة جيدة لشرح وتوضيح منهجنا وشرح الحريات الدستورية في السويد".

ووفقا لصحيفة جريدة المساء السويدية ، التقى الوزير السويدي مع السفراء يوم أمس الجمعة.

اسلامية التعاون الاسلامي الأمم المتحدة السلطات السويدية الدول الإسلامية

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