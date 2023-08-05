تحديثات حظر السيارات تثير أزمة في أحد المدن التاريخية ببريطانيا

يخشى السكان المحليون في مدينة نيوتن أبوت بالمملكة المتحدة من تجديد يمكن أن يضرهم، بينما يحاول مجلس المدينة حظر السيارات.

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، يخشى الأشخاص الذين يعيشون في مدينة السوق التاريخية من الخطط التي وضعها مجلس نيوتن أبوت لتنشيط مركزها، والتي قد تؤدي إلى "قتل أعمالهم" بدلاً من ذلك.

وتشتمل الخطط المصدق عليها من قبل أعضاء المجلس على توسيع الأرصفة وتقليل وقوف السيارات في الشارع في قلب وسط المدينة، ما أغضب البعض.

ويتضمن التجديد المثير للجدل لشارع كوين المركزي "تحسينات" بين شارع كورتيناي وذا أفينيو لتحسين المعابر، والمزيد من المقاعد وتوفير إضافي للحافلات والدراجات.

ووافق مجلس مقاطعة ديفون على التغييرات الشهر الماضي، والتي ستؤدي إلى إزالة نصف مواقف السيارات في الشارع في المنطقة.

وفي حين أن هذه الخطط من المرجح أن تحسن تجربة المشاة، يخشى بعض أصحاب الأعمال والسكان المحليين أن يكون لها تأثير سلبي مضاعف على المركز الحيوي، فهو موطن لمجموعة من المتاجر المستقلة أو جزء من سلاسل، بالإضافة إلى الحانات والمطاعم المنتشرة عبر الشارع الرئيسي وحي السوق.