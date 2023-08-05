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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تواجه الصعب .. زيلينسكي: الضغط الغربي سيجبرنا على التفاوض مع روسيا

صدى البلد

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصريحاته بأن الضغط الغربي على كييف لحل النزاع مع روسيا سلميًا قد يتعاظم في الأشهر المقبلة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن زيلينسكي قوله لدبلوماسييه إن الوضع سيكون أكثر صعوبة مع تصاعد الضغوط لإيجاد سبل للتفاوض بشأن محادثات السلام في الأشهر المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كييف تواجه خيارًا صعبًا، مضيفة أن "زيلينسكي يحتاج، من ناحية، إلى الحفاظ على دعم الغرب، الذي قد يتوقف بسبب فشل القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. ومن ناحية أخرى، ستعمل أوكرانيا على إيجاد حلفاء جدد لمواصلة القتال".

كما دعا زيلينسكي جميع الدبلوماسيين إلى استخدام جميع الموارد لمواصلة المسار المؤيد لأوكرانيا لحل النزاع، حيث حث موظفيه على الترويج للطرح القائل إن السبيل الوحيد للخروج من النزاع هو "كسب المواجهة مع روسيا".

وجاءت التصريحات التي نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" عشية مفاوضات أوكرانيا مع قادة حوالي 40 دولة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الكرملين مرارا أن روسيا مستعدة لحوار سلمي مع أوكرانيا.

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