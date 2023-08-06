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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس كتلة الحوار: إلقاء التهم والتنظير ليس من صفات المعارضة الموضوعية

باسل عادل رئيس كتلة
باسل عادل رئيس كتلة الحوار

قال البرلماني السابق باسل عادل، مؤسسة كتلة الحوار، إن كتلة الحوار تحالف يؤمن بالفكر وقادته وهو تحالف يؤسس لإيجاد البدائل والحلول دون ترصد.

وأضاف أنه من منطلق حرصنا على مصلحة بالبلاد فنحن معارضة موضوعية لا تسعى لتسجيل النقاط ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة المعارضة والشعب، فكتلة الحوار الوطني تستهدف معالجة التحديات وتجاوزها وهي ما أكثرها هذه الآونة على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وتابع عادل لـ صدى البلد أن إلقاء التهم والتنظير ليس من صفات المعارضة الموضوعية، فكثيرا ما نجد معارضة لأجل مصالح شخصية أو تنفيذ لأجندات خارجية لا تريد رفعة البلاد وتقدمها، فنحن ننظر القضايا والتحديات  لطرح حلول حولها بدلا من القاء التهم والشقاق، لأننا ببساطة جيل يدرك كافة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية .

وأكمل أن كتلة الحوار اسم له معنى لأننا بعد نهاية الحوار الوطني لن ينتهي دورنا بل سيمتد لما بعد ذلك بمعنى أننا سنجول في كافة المحافظات من أجل استمرار الحالة الحوارية التي قامت.

أما فيما يتعلق بفكرة التحول لحزب.. قال عادل إنه ليس لدينا مانع في هذا الأمر، وبمجرد التحول لحزب سيكون هناك تحاور بشكل كبير مع الأحزاب لدعم فكرة دمجهم معنا، وهذا الأمر سيكون مع الأحزاب التي تتوافق رؤيتها مع رؤيتنا فكريا واجتماعيا وسياسيا.

باسل عادل كتلة الحوار المعارضة الاحزاب

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