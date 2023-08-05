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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف أسباب منع حصولها على الأسلحة النووية مجددًا

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

كشف أمين سر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن إنتاج الأسلحة النووية يعتبر مهمة غير واقعية بالنسبة لكييف بسبب التعقيدات التكنولوجية التي تكتنفها.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح دانيلوف أنه "بالنسبة للترسانة التي تمت مصادرتها من كييف، فلنكن هنا واقعيين، إذ أن عملية (ترميمها) من المستبعد أن تكون مُمكنة، وليس فقط فيما يتعلق ببعض القضايا السياسية، وإنما أيضا في المسائل التقنية. هذا وضع صعب للغاية".

وأضاف أن "تلك الصواريخ العابرة للقارات التي كانت على أراضي بلدنا، إنها شيء صعب".

وفي الوقت نفسه، لفت دانيلوف إلى أن بعض الدول الغربية حصلت على أسلحة نووية من حلفائها.

وتابع القول: "هناك مثل هذه الحالات. وحول ما إذا كان هذا الأمر يسري في حالتنا، لا يمكنني إخباركم الآن، لأن هذه مسألة صعبة وذات مسؤولية وعمل شاق".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه كان خطأ فادحا عندما تخلت أوكرانيا عن أسلحتها النووية، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

الاسلحة النووية الأمن القومي والدفاع الأوكراني الاتحاد السوفيتي أسلحة النووية أوكرانيا

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