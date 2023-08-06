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رئيس التحرير
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صدمة.. شهر أغسطس سيسجل أعلى معدلات حرارة مثلما حدث في يوليو| تفاصيل

حرارة
حرارة

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن شهر أغسطس سيسجل أعلى معدلات حرارة مثلما حدث في يوليو.

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وأضاف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "زيادة حدة التغيرات المناخية غير معروف وغير محدد"، لافتا: "كل زيادة في درجة الحرارة تزيد من الرطوبة".

 

وأوضح الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "من المتوقع أن يكون هناك أمطار رعدية مع ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا: "التغيرات المناخية لها تأثير كبير على العالم".

 

وأشار الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "أكثر من 200 ألف شخص ماتوا في أوروبا خلال السنوات الماضية بسبب التغيرات المناخية".
 

حرارة

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