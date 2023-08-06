صدمة.. شهر أغسطس سيسجل أعلى معدلات حرارة مثلما حدث في يوليو| تفاصيل

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن شهر أغسطس سيسجل أعلى معدلات حرارة مثلما حدث في يوليو.

وأضاف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "زيادة حدة التغيرات المناخية غير معروف وغير محدد"، لافتا: "كل زيادة في درجة الحرارة تزيد من الرطوبة".

وأوضح الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "من المتوقع أن يكون هناك أمطار رعدية مع ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا: "التغيرات المناخية لها تأثير كبير على العالم".

وأشار الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "أكثر من 200 ألف شخص ماتوا في أوروبا خلال السنوات الماضية بسبب التغيرات المناخية".

