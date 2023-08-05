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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص: 2024 أشد حرارة من الآن وتوقعات باختفاء أنهار

الأرصاد
الأرصاد

أكد السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي بمصر، والرئيس العلمي للبصمة الكربونية بالألكسو بجامعة الدول العربية، أن يوم 6 يوليو 2023، شهدت الكرة الأرضية، ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوق، وأن الجميع بالعالم يحذر من التغيرات المناخية التي تؤثر على الحياة البشرية. 

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وأضاف مصطفى الشربيني، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ارتفاع درجات الحرارة، عن المعدلات الطبيعية، سينتج عنها جفاف، وسيكون هناك مناطق ليس بها حياة.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية قد ينتج عنها هجرة لـ المواطنين من مكان لـ آخر، من أجل أن يعيشوا في جو طبيعي، متوفرة فيه الحياة.  

 وأوضح أن هناك أنهار اختفت بسبب التغيرات المناخية، معلقًا :" نهر البردى في سوريا، غنت له الراحلة فيروز ولكن اختفى، وهناك أنهار في أوروبا معطلة"..

2024 ستكون أشد حرارة من الآن

 

وكشف أنه في عام 2024، سنشهد أحر سنة في الكرة الأرضية، وأن كل سنة سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، لآن الغازات لا تنتهي، وتؤثر على التغيرات المناخية.

وأوضح أن غازات الاحتباس الحراري كون غلاف حول الكرة الأرضي، ولا تجد مكان للخروج، فالسنوات المقبلة ستكون أصعب.

 

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