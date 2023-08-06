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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد معاكسته لها .. حبس شاب أصاب فتاة بجرح قطعى في وجهها

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على فتاة بالضرب وإصابتها بجرح قطعى بالوجه بعد معاتبته على معاكسته لها أثناء سيرها بالمنطقة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال أمن القاهرة حقيقة تعرض إحدى الفتيات للضرب بالمرج ، حيث تبين تعدي شاب عليها بالضرب بعد معاكستها ، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج ربة منزل وبصحبتها ابنتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقهما.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس شاب التعدي على فتاة المرج القاهرة امن القاهرة مشادة كلامية

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