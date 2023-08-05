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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات مطار كاتانيا في صقلية توافق على إعادة فتح المبنى الرئيسي بعد 3 أسابيع إغلاق

مطار كاتانيا
مطار كاتانيا

قال بيان لهيئة الطيران المدني الإيطالية (ENAC) أن الهيئة أعطت يوم السبت الضوء الأخضر لإعادة فتح الصالة الرئيسية في مطار كاتانيا في صقلية ، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إغلاقها بسبب حريق.

 

وأضاف ريناتو شيفاني، حاكم منطقة صقلية في بيان نُشر على موقع المطار على الإنترنت: 'أمر ENAC ... يسمح للمطار بالعودة على الفور ، اعتبارًا من مساء اليوم ، إلى الظروف الطبيعية'.

اندلع الحريق في المطار ، الذي يعمل كمحور لشرق صقلية ويجذب المزيد من الوافدين مقارنة بالعاصمة باليرمو ، في 16 يوليو وأثر بشكل مباشر على جزء صغير من الهيكل.

تسبب في اضطراب كبير للسياح والمقيمين في المدينة الواقعة أسفل جبل إتنا.

في أعقاب الحادث ، عمل المطار بقدرة مخفضة من خلال مبنى أصغر ، إلى جانبه تم بناء هياكل تشبه الخيام للمساعدة في التعامل مع تدفق الركاب.

ولم يصب أحد بأذى فى الحريق الذى مازال سببه قيد التحقيق.

وقال شيفاني: 'إن عودة المطار إلى التشغيل الكامل تمثل أيضًا ضمانة لقطاع السياحة في صقلية بأكمله ، والذي سنواصل دعمه بالاتفاق مع الحكومة الوطنية'.

يتم استخدام مطار كاتانيا بانتظام من قبل السياح المتجهين إلى أماكن بما في ذلك مدينة المنتجع تاورمينا ، التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلًا) ، وسيراكوزا ، بمسرحها اليوناني.

 

الضوء الأخضر الطيران المدني هيئة الطيران المدني قطاع السياحة منطقة صقلية

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