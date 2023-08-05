سلطات مطار كاتانيا في صقلية توافق على إعادة فتح المبنى الرئيسي بعد 3 أسابيع إغلاق

قال بيان لهيئة الطيران المدني الإيطالية (ENAC) أن الهيئة أعطت يوم السبت الضوء الأخضر لإعادة فتح الصالة الرئيسية في مطار كاتانيا في صقلية ، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إغلاقها بسبب حريق.

وأضاف ريناتو شيفاني، حاكم منطقة صقلية في بيان نُشر على موقع المطار على الإنترنت: 'أمر ENAC ... يسمح للمطار بالعودة على الفور ، اعتبارًا من مساء اليوم ، إلى الظروف الطبيعية'.

اندلع الحريق في المطار ، الذي يعمل كمحور لشرق صقلية ويجذب المزيد من الوافدين مقارنة بالعاصمة باليرمو ، في 16 يوليو وأثر بشكل مباشر على جزء صغير من الهيكل.

تسبب في اضطراب كبير للسياح والمقيمين في المدينة الواقعة أسفل جبل إتنا.

في أعقاب الحادث ، عمل المطار بقدرة مخفضة من خلال مبنى أصغر ، إلى جانبه تم بناء هياكل تشبه الخيام للمساعدة في التعامل مع تدفق الركاب.

ولم يصب أحد بأذى فى الحريق الذى مازال سببه قيد التحقيق.

وقال شيفاني: 'إن عودة المطار إلى التشغيل الكامل تمثل أيضًا ضمانة لقطاع السياحة في صقلية بأكمله ، والذي سنواصل دعمه بالاتفاق مع الحكومة الوطنية'.

يتم استخدام مطار كاتانيا بانتظام من قبل السياح المتجهين إلى أماكن بما في ذلك مدينة المنتجع تاورمينا ، التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلًا) ، وسيراكوزا ، بمسرحها اليوناني.