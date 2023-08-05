بيان عاجل من مجلس السيادة السوداني بشأن تعيين وزير داخلية جديد للبلاد

كلف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ،اليوم السبت، مدير عام قوات الشرطة خالد حسان محيي الدين الماحي، بمهام وصلاحيات وزير الداخلية.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان تلقته وكالة أنباء السودان “سونا”: "أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين الماحي، مدير عام قوات الشرطة، بمهام وصلاحيات وزير الداخلية".

وأضاف البيان "على وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ".

وكان البرهان قد أصدر قرارا في شهر مايو الماضي، بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.