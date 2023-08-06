من داخل حمام السباحة.. مؤمن زكريا يشارك جمهوره صورا من عطلته الصيفية

شارك مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق جمهوره، صورة من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر مؤمن زكريا بالعوامة من داخل حمام السباحة ، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكان قد وجه اللاعب مؤمن زكريا، رسالة إلي النادي الأهلي عقب فوز القلعة الحمراء بالدوري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مؤمن زكريا: “أنا بصراحة مبسوط وفخور بانتصارات نادينا العظيم الفترة دي اللي كل يوم بفضل ربنا بتزيد ‏لاعيبة وجهاز فني وكابتن الخطيب ومجلس كلهم بيحصد تعب سنين بفضل ربنا”.