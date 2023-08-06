92.2 % نسبة نجاح الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء

أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بقطاع الإسماعيلية ، نسبة النجاح في الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة شمال سيناء ، بلغت ٩٢.٢% .



٢٩٠ طالبا وطالبة:

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم الفني ، بمحافظة شمال سيناء ، بأن عدد المتقدمين للامتحانات ٣٨٣٨ طالبا وطالبة بلغت عدد الناجحين ٣٤٨٢ طالبا وطالبة وعدد الطلاب الذين لهم دور ثاني بلغ ٢٩٠طالبا وطالبة وعدد الطلاب الراسبين ٦٦ طالبا وطالبة.

وقدم رضوان، الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجميع العاملين القائمين بأعمال امتحانات الثانويه العامة للجهد المبذول، حتى تظهر الامتحانات لهذا العام بهذا المظهر المشرف.

كما قدم الشكر للدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، لدعمه الكامل للعملية التعليمية بالمحافظة وإلي قيادات الشرطة والجيش لدورهم الرئيسي في تأمين الامتحانات بالمحافظة.



