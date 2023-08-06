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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صابر الرباعى يحيى حفلا فى دمشق .. اليوم

صابر الرباعى
صابر الرباعى

يحيى المطرب صابر الرباعي حفلا غنائيا اليوم في دمشق ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق وسط إجراءات احترازية مشددة . 

ويشدو صابر الرباعي بعدد من الأغاني القديمة والحديثة التي تنال اعجاب جمهوره فى سوريا. 

صابر الرباعي

حقق الفنان صابر الرباعي، 318 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تجمل اسم جوه عينيك، التي تعاون فيها مع المطرب أيمن الأعتر، في ديو ثنائي بينهما، وذلك بعد يوم من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، من كلمات: واحد، ألحان: محمود الخيامي، توزيع موسيقي: محمود الشاعري.

وكان الفنان صابر الرباعي، طرح في أول يوليو الماضى، أحدث أغانيه التي تحمل اسم اللي همك، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية اللي همك لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

 

كلمات أغنية اللي همك: 
بقى هو دا اللي همك فيه

اقول للناس إيه هسيبك ليه

بتبكي وجايالي تترجي

بلاش لو كلامي يجرح

بحبك إيه لا ندمت عليه

هسيبك تاخدي اللي تستاهليه

هقول للناس ايوه ظالمك انا

خلاص هو دا اللي يريح

وعلى الله تيجي تاني ف يوم

ارتاحي دوقي بعدي النوم

أنا ماشي بنيه خالصه خلاص

ولا فيها رجوع

كام دمعه عليكي مش لايقين

ليه تأذي عيونك الحلوين ..

دا جمالك هو راسمالك

مش ناقصه دموع

بلاش وحياتك بتحلفي ليه

مصدق كل اللي تكدبي فيه

بقيتي ملاك ما انت كده اصلا

خلاص عايزه إيه تاني مني

وقوفك قدامي كل دا ليه

خلاص قولتي اللي نفسك فيه

وعشان أبقى ظالمك روحي بقى

وقولي اللي قولتيه عني

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