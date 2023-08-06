بعد إيقافه دوليا.. مصطفى عسل يخسر نصف مليون دولار

تعرض مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للإسكواش، للإيقاف من رابطة الإسكواش المحترفة «PSA»، لمدة 12 أسبوعا، ابتداءً من يوم 18 يوليو، وغرامة 5 آلاف جنيه إسترليني.

أسباب إيقاف مصطفى عسل 12 أسبوعا

وبحسب بيان رابطة الإسكواش المحترفة، فإن مصطفى عسل ارتكب 3 انتهاكات خاصة بقواعد السلوك الرياضي، أولها قيامه بإساءة استخدام المضرب خلال مباراته أمام جويل ماكين في إحدى بطولات الرابطة يوم 6 مايو الماضي، والانتهاك الثاني قيامه باللعب الخطير خلال مباراته أمام نفس اللاعب بنفس البطولة يوم 8 مايو، أما الانتهاك الثالث فهو السلوك غير الرياضي في مباراته أمام مواطنه مازن هشام.

ويغيب مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للإسكواش، عن 3 بطولات إسكواش حتى يوم 10 أكتوبر المقبل وفق ما قررته رابطة الإسكواش المحترفة.



بطولات يغيب عنها مصطفى عسل

ويغيب مصطفى عسل عن بطولة فرنسا للإسكواش، والتي تقدر قيمة جوائزها بـ 190 ألف دولار، وبطولة قطر وقيمة جوائزها بـ187 ألف دولار وبطولة أمريكا المفتوحة، والتي تقدر قيمتها بـ 191 ألف دولار.

يأتي ذلك في ظل الأزمات القوية التي ضربت اتحاد الإسكواش خلال الفترة الماضية بداية من شكوى اللاعبين من ضعف الاتحاد المصري وعدم الاهتمام بهم على جميع المستويات.

وتزامنت أزمة مصطفى عسل مع أزمة تجنيس الثنائي مروان ومحمد الشوربجي بعد تجنيسهما بشكل رسمي، لصالح منتخب إنجلترا للإسكواش وسط غضب كبير من الجماهير.

يأتي ذلك بعد تصريحات شهير لـ رئيس الاتحاد المصري للإسكواش عاصم خليفة بعد تجنيس محمد الشوربجي على لسان أخيه مرون، حيث قال: “يا أونكل أنا غير محمد”.

ويأتي بعدها إعلان الاتحاد الإنجليزي بتجنيس محمد الشوربجي رفقة أخيه لتشتعل الأزمة أيضا بتعليق مصطفى عسل، حيث كتب عبر حسابه على “فيس بوك”: “نفسي يا أووونكل تهتم بيا ولو 1 على 10 من الاهتمام اللي حضرتك بتهتمه للاعببة التانية”.