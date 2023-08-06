النائب خالد بدوى: لقاءات الرئيس السيسي في العلمين تعزز التعاون العربي المشترك

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأيضا لقاء الرئيس السيسي بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، يأتي استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في دفع آليات التعاون العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع.

وقال بدوي، في بيان له، إن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة ورؤساء الدول العربية تستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وذلك لمواجهة التحديات في المنطقة والعالم، والتي تفرض حتمية التعاون وخلق فرص جديدة للتعاون المشترك لمجابهة آثار التحديات وتحجيمها، لافتا إلى أن القيادة السياسية تسعى لترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لقاء الرئيس السيسي مع قادة العرب استعرض عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، موضحا أنه خلال اللقاءات تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق بين الدول العربية الشقيقة، والعمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات المتنوعة في المنطقة والعالم.

وأوضح بدوي أن العلاقات المصرية والإماراتية والبحرينية تتسم بالأخوة في جميع المجالات، كما تعتمد على الثقة لتحقيق طموح الشعوب العربية في التقدم والازدهار، لافتا إلى أن لقاءات الرئيس السيسي بقادة العرب تعتبر فرصة قوية لدراسة وبحث القضايا المشتركة والعمل على إيجاد حلول لها.