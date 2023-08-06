الربان هلال يحيى: قناة السويس الجديدة حققت نجاحا أكثر من تكلفتها.. فيديو

أكد الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة بقناة السويس، أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات التي حققتها الهيئة، مشيرا إلى أن الإيرادات ارتفعت من 5 مليارات في العام ما قبل الماضي، إلى 9.4 مليار هذا العام.

وقال هلال يحيى، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن قناة السويس الجديدة استطاعت أن تحقق نجاحا أكثر من تكلفتها، لافتاً إلى أنه تم استقدم أعداد جديدة من السفن ونوعيات لم تكن تمر في السابق، مثل سفن الحاويات الكبيرة، بغاطس يصل إلى 56 قدمًا كحد أقصى.

الهيئة تعمل الآن على تطوير القطاع الجنوبي

وأوضح مراقب الملاحة بقناة السويس، أن الهيئة تعمل الآن على تطوير القطاع الجنوبي، وتم توسيع عرضه إلى 40 مترًا، والعمق إلى 66 قدمًا، لافتاً إلى أن توسيع القطاع الجنوبي هدفه زيادة معدلات الأمان خلال عبور السفن.

وأشار مراقب الملاحة بـ قناة السويس إلى أن قناة السويس الجديدة قللت وقت العبور من 20 ساعة إلى 11 ساعة فقط.