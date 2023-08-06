مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد يواصل تلقي رغبات الطلاب

يواصل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن مكتب التنسيق المجهز بالجامعة يواصل تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023 / 2024، والرد على كافة الاستفسارات، مشيرا إلى استمرار أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وقال إنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب بالتنسيق وتجهيز معمل حاسب آلي بمقر المبنى الإداري للجامعة ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لتقديم خدمة متميزة مجانية للطلاب.

وأشار إلى تواجد عدد من العاملين المختصين بإدخال بيانات الطلاب بموقع التنسيق الإلكتروني وتخصيص لجنة من العاملين من الإدارة المركزية لشؤون الطلاب بالجامعة والذين لديهم خبرة من كليات الجامعة، والرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وإرشادهم فيما يخص عملية اختيار الكليات المناسبة تبعا لرغباتهم، وتم توفير معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وعمل لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للدخول والخروج للوصول إلى معمل التنسيق.