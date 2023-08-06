بيطري الشرقية يُشارك فى قافلة طبية وقائية مجانية في قرية الشبراوين بههيا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام إدارة ههيا البيطرية بالإشتراك مع جامعة الزقازيق، وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية الشبراوين مركز ههيا وتوابعها، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ههيا وأطباء وحدة الشبراوين البيطرية، وحضور كبير من مربي الثروة الحيوانية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وتم من خلالها تقديم جميع الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال مدير مديرية الطب البيطري إن القافلة قامت برش 250 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 200 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.