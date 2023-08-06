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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. نوع من التوابل يحمي من الكوليسترول وأمراض القلب

مشروب
مشروب

تعد أوراق الغار من التوابل التي تستخدم في العديد من الأطباق، ولكن أوراق الغار يمكن تناولها أيضا فتحتوي على العديد من الفوائد .

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احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

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احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

فوائد تناول ورق الغار

تحسين الهضم

تؤثر أوراق الغار بشكل كبير على الجهاز الهضمي، وبصرف النظر عن إضافة نكهة ومذاق رائعين إلى طعامك ، فإنها تسهل عملية الهضم وتخفف من آلام البطن ، والتهابات الجهاز الهضمي ، والانتفاخ ، والإمساك ، والإسهال، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المركبات العضوية الموجودة في أوراق الغار مفيدة في التخلص من اضطراب المعدة وتهدئة متلازمة القولون العصبي.

 صحة القلب
وفقًا لدراسة ، تعزز أوراق الغار صحة القلب بسبب مركبين عضويين مهمين ، الروتين والكافيين، يقوي روتين جدران الأوعية الدموية للقلب ، بينما يلعب حمض الكافيين دورًا في القضاء على الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار من نظام القلب والأوعية الدموية.

الغار أوراق الغار فوائد تناول ورق الغار الهضم القلب

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