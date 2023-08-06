لن تصدق.. نوع من التوابل يحمي من الكوليسترول وأمراض القلب

تعد أوراق الغار من التوابل التي تستخدم في العديد من الأطباق، ولكن أوراق الغار يمكن تناولها أيضا فتحتوي على العديد من الفوائد .

فوائد تناول ورق الغار

تحسين الهضم

تؤثر أوراق الغار بشكل كبير على الجهاز الهضمي، وبصرف النظر عن إضافة نكهة ومذاق رائعين إلى طعامك ، فإنها تسهل عملية الهضم وتخفف من آلام البطن ، والتهابات الجهاز الهضمي ، والانتفاخ ، والإمساك ، والإسهال، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المركبات العضوية الموجودة في أوراق الغار مفيدة في التخلص من اضطراب المعدة وتهدئة متلازمة القولون العصبي.

صحة القلب

وفقًا لدراسة ، تعزز أوراق الغار صحة القلب بسبب مركبين عضويين مهمين ، الروتين والكافيين، يقوي روتين جدران الأوعية الدموية للقلب ، بينما يلعب حمض الكافيين دورًا في القضاء على الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار من نظام القلب والأوعية الدموية.