شاب أردني يحاول الحفاظ على تراث أجداده في صناعة فن المرقوم ..فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شاب أردني يحاول الحفاظ على تراث أجداده في صناعة فن المرقوم"، حيث يروى الشاب قصته مع المرقوم، ومحاولته إحياء التراث وجعله مشروع يجمع محبي الفن على بساط واحد.

وأشار التقرير إلى أن الشاب الاردني جمع ألوانا وأنواعا من النسيج جعلته سفيرا في حياكة تراث المرقوم، كما تعلم فنا رغم مضي مئات السنوات عليه، ولكن باحترافية جدته وتوصياتها استطاع العودة بآلة الزمن لمعرفة تفاصيل هذه الحرفة.

أولى خطوات الشاب الأردني على سلم النجاحِ كانت مع الجدة

وقال مسلم جودة صاحب المشروع: "النسيج موجود في بيت أهلي، وقررت المشاركة في إحياء هذا التراث، وسألت والدتي عن كيفية فعل ذلك، فأشارت عليّ بطلب المساعدة من جدتي، التي ساعدتني وعلمتني خطوة بخطوة، وعلمتني الأساسيات والخطوات بالطريقة التقليدية البطيئة".

وجاء في التقرير، أن أولى خطوات الشاب الأردني على سلم النجاح كانت مع الجدة، حيث طور مهاراته في نسج المرقوم، وبمساعدة محبي هذا التراث صنعت يداه أجمل المنسوجات التي تعبر بألوانها عن احترافية الفن القديم وقصص الماضي.