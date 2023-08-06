عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاب أردني يحاول الحفاظ على تراث أجداده في صناعة فن المرقوم ..فيديو

شاب أردني يحاول الحفاظ
شاب أردني يحاول الحفاظ على تراث أجداده

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شاب أردني يحاول الحفاظ على تراث أجداده في صناعة فن المرقوم"، حيث يروى الشاب قصته مع المرقوم، ومحاولته إحياء التراث وجعله مشروع يجمع محبي الفن على بساط واحد.

وأشار التقرير إلى أن الشاب الاردني جمع ألوانا وأنواعا من النسيج جعلته سفيرا في حياكة تراث المرقوم، كما تعلم فنا رغم مضي مئات السنوات عليه، ولكن باحترافية جدته وتوصياتها استطاع العودة بآلة الزمن لمعرفة تفاصيل هذه الحرفة.

 أولى خطوات الشاب الأردني على سلم النجاحِ كانت مع الجدة

وقال مسلم جودة صاحب المشروع: "النسيج موجود في بيت أهلي، وقررت المشاركة في إحياء هذا التراث، وسألت والدتي عن كيفية فعل ذلك، فأشارت عليّ بطلب المساعدة من جدتي، التي ساعدتني وعلمتني خطوة بخطوة، وعلمتني الأساسيات والخطوات بالطريقة التقليدية البطيئة".

وجاء في التقرير، أن أولى خطوات الشاب الأردني على سلم النجاح كانت مع الجدة، حيث طور مهاراته في نسج المرقوم، وبمساعدة محبي هذا التراث صنعت يداه أجمل المنسوجات التي تعبر بألوانها عن احترافية الفن القديم وقصص الماضي. 

أردني شاب أردني المرقوم الجدة تراث المرقوم النسيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

ترشيحاتنا

أمان وزيادة بعدد السفن.. مدير إدارة الكراكات يوضح مميزات ازدواج قناة السويس|فيديو

إعلان عاجل من روسيا بشأن ضم أراض أوكرانية جديدة

مهام محددة.. تفاصيل لقاء خالد بيبو مع سيد عبد الحفيظ في الأهلي

اليونيسيف: انخفاض 50%؜ بمعدل الفقر العالمي بإستكمال جميع طلاب العالم المرحلة الثانوية

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

ميكالي: المصريين أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح.. وشرطان لمشاركته في أولمبياد باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ