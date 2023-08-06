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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الزعفرانة - رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهد طريق الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 20  مما أدى إلى إصابة 14 شخصًا عصر اليوم وقد وقع الحادث شمال مدينة رأس غارب، حيث كانت السيارة في طريقها إلى المدينة.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول وقوع الحادث، فتم الاستجابة على الفور بإرسال 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الحوادث المرورية تشكل تحديًا كبيرًا في العديد من المناطق، ويجب على جميع السائقين اتباع قواعد السلامة والانتباه للطريق أثناء القيادة، للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.

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