صدي البلد يكشف أسباب إختيار خليفة طبيب الأهلي.. خاص

أكدت إدارة الأهلي أن الدكتور تامر أبوالعنين إستشاري جراحة العظام والطب الرياضي هو أبرز المرشحين لرئاسة الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم.



وقالت الإدارة في تصريحات خاصة لصدي البلد إن أبوالعنين هو الأقرب لخلافة أبوعبلة في منصبه خاصة لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال.



وأضافت أن ما يتردد عن تواجده في مراكز علاجية بعينها يأتي في إطار الإستعانه به كخبير زائر في تخصصه خاصة أن الفترة الماضية كان متواجد في المانيا وهو لا يعمل في أي شئ .



ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر لاعبيه إجازة سلبية لمدة 21 يوماً بعد إنتهاء منافسات الموسم الكروي الحالي.