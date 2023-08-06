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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدي البلد يكشف أسباب إختيار خليفة طبيب الأهلي.. خاص

صدى البلد

أكدت إدارة الأهلي أن الدكتور تامر أبوالعنين إستشاري جراحة العظام والطب الرياضي هو أبرز المرشحين لرئاسة الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم.


وقالت الإدارة في تصريحات خاصة لصدي البلد إن أبوالعنين هو الأقرب لخلافة أبوعبلة في منصبه خاصة لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال.


وأضافت أن ما يتردد عن تواجده في مراكز علاجية بعينها يأتي في إطار الإستعانه به كخبير زائر في تخصصه خاصة أن الفترة الماضية كان متواجد في المانيا وهو لا يعمل في أي شئ .


ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر لاعبيه إجازة سلبية لمدة 21 يوماً بعد إنتهاء منافسات الموسم الكروي الحالي.

إدارة الأهلي الدكتور تامر أبوالعنين جراحة العظام والطب الرياضي أبوالعنين لخلافة ابوعبلة

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