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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«ثقافتنا في إجازتنا» تجوب محافظات مصر| عروض تراثية وفعاليات فنية بالأقاليم.. والجمهور يتفاعل مع الأغاني الشعبية والفلكلورية

ثقافتنا في اجازتنا
ثقافتنا في اجازتنا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، تقديم فعاليات مبادرة «ثقافتنا في اجازتنا»، بالمواقع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات؛ لنشر المعرفة ورفع الوعي، وبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

عروض فنية لثقافتنا في اجازتنا بالإسكندرية

وقدمت فرقة كورال أطفال قصر الطفل بالبحيرة، حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وتغنت الفرقة بباقة متنوعة من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور، منها "صوت بلادي، أم الدنيا، حلوين من يومنا والله، المسك فاح، لاجل النبي، أهو ده اللي صار، قمر سيدنا النبي، اه يا لالالِّي" وغيرها بقيادة المايسترو عاصم علاء، وإشراف إيمان أبو دنيا.

 

عروض تراثية وأغاني شعبية تجوب المدن الساحلية

وفي رأس البر، وبلطيم، تم تقديم عروض الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، التي أصبحت جزءا أساسيا من برنامج الترفيه لمصطافي هذه المدن.

وقدمت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية والإنشاد الديني بقيادة الفنان أحمد إسماعيل لجمهور بلطيم الكبير، باقة من أجمل الأغاني ومنها حلويين من يومنا والله أداء المجموعة، رايحة فين يا حاجة أداء نعيمة حمدي، قمر شهد حطيبة، مستنياك إسراء سمير، الفرح شهد واسراء وأمينة، سلم علي وفاء شاكر، لولا الملامة شهد، سواح أحمد، مديح في رسول الله الشيخ محمد إبراهيم.

بينما التقى الجمهور مساء السبت مع عرض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية والتي أبهرت الحضور بمجموعة من أشهر رقصاتها ومنها البمبوطية، أغاني بنات، التنورة، الحجالة.

واستقبل المسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، نوعا آخر من العروض التراثية وهو تراث مدينة مرسى مطروح.

وقدمت الفرقة عدة أغانٍ، منها: “الترحيب، لولاكي، الحبيبة”، ورقصات “السامر، التنورة، الحجالة".

بينما التقى الجمهور مساء السبت مع عرض آخر لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية وتراث السمسمية وباقة من أجمل الرقصات والتابلوهات الفنية، ومنها :يسعد صباح الحبايب، بتغني لمين يا حمام، من بورسعيد لراس البر، الجو جميل"، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

وتراقص جمهور المسرح المقام بممشى شارع النيل في رأس البر، مع نغمات السمسمية التي قدمتها فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وعرض عدة فقرات، منها “السمسمية، أغنية يسعد صباح الحبايب، بتغني لمين يا حمام، من بورسعيد لراس البر، الجو جميل في العزبة وراس البر، يا عيني يا لالالي، يا أبو العيون السود، احنا البمبوطية، صياد، الليلة جميلة”.

وعادت فرقة مطروح للفنون الشعبية، مساء السبت، لتقدم فقراتها المميزة من جديد، لجماهير رأس البر، وأغاني “لولاكي، الحبيبة”، ورقصات “السامر، التنورة، الحجالة”.

 

ثقافتنا في اجازتنا تتألق في عروس الصعيد

وقدم فرع ثقافة المنيا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ضمن أنشطة الإجازة والمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تشهد زخما بفروع ومواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وضمن المبادرة نظم قصر ثقافة المنيا، ورشة مسرح لإعداد ممثل، وتدريبات التركيز مع المواهب من تدريب الفنانة ليلى محمد قطب، والتي أوضحت أن الهدف من الورشة العمل على كسر حاجز الخوف للممثل ومواجهة الجمهور، إضافة إلى تدريبات على الصوت ومخارج الألفاظ والحركة على خشبة المسرح.

وأضافت الورشة، أن من أهم هذه العوامل تنمية التركيز لديه، مما يؤثر إيجابا على باقي أدواته الإبداعية، كما عرض القصر عددا من الأفلام السينمائية.

واستمرارا للفعاليات التي ينظمها الفرع، بإشراف الدكتورة رانيا عليوة، نظمت مكتبة الطفل بالقصر ورشة أشغال فنية من تدريب فنانات القصر، كما شهدت الفعل عرضا بحديقة الطفل قدمته فرقة الفنون الشعبية أطفال، بالتعاون مع الشباب والرياضة، قدمت بها فقرات غنائية راقصة منها "قلب الكون الدراويش، صيادين السويس"، تدريب الفنان يحيى عبد العليم.

وعقد بيت ثقافة سمالوط، في اليوم نفسه، محاضرة عن "فن الارتجال" للمخرج عماد عيد وقدم بها شروحا حول تعريف فن الارتجال، مؤكدا أنه يركز على جلب الوعي الشخصي، وعلى تطوير فهم عميق للعمل الذي يقوم به الشخص.

وفي سياق المبادرة الصيفية، أقام قصر ثقافة أبو قرقاص بالتعاون مع إدارة أبو قرقاص التعليمية، يوما ثقافيا متنوعا، بالمدرسة الرسمية التجريبية للغات، تضمن عروض سينما للأطفال، وعرض مسرح عرائس "لسه بنحلم" إخراج الفنان أسامه طه، بجانب فقرات اكتشاف مواهب.

ومن ناحية أخرى عقد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "قيم التسامح في المجتمع المصري" للمحاضر رمضان زين، وتحدث فيها عن ضرورة بث روح التسامح والحب وقبول الآخر، وفي قصر ثقافة ملوي أقيمت أمسية شعرية عن شعر العامية شارك فيها الشعراء عاطف المنشاوي وإبراهيم البرديسي ود. ياسر الباشا وصبرية عربي.

ثقافتنا في إجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيوني عروض فنية عروض تراثية وأغاني شعبية

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