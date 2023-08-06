13 ميدالية.. تايكوندو دكرنس يواصل اعتلاء منصات التتويج على مستوى الجمهورية

واصل فريق التايكوندو بنادي دكرنس التألق والإبداع بعدما استطاع أن يحصد أكثر من ١٣ ميدالية متنوعة في إنجازا كبيرا غير مسبوق خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للبومزا والتي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا .

وحقق ابطال التايكوندو بنادي دكرنس إنجازا كبيرا خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للبومزا ليواصل ابناء التايكوندو بنادي دكرنس التحليق في سماء بطولات الجمهورية.

وجاءت نتائج الابطال كالتالي :

نتائج فردي ‏ناشئين

عبير مختار محمد ذهب

ذياد ايمن مصطفي ذهب

عمر محمد مصطفي فضه

محمد جلال عبد العزيز فضه

حور ايهاب عبد العال فضة

اياد وليد جمعه فضة

ياسين طاهر عبدالرحيم برونز

نتائج فري ستايل

عبير مختار محمد برونز

حور ايهاب عبدالعال برونز

ريماس محمد مصباح برونز

رغد رفعت رفعت الزيني برونز

نتائج ‏فردي كاديت

باسل شعبان عطية فضة

محمد جلال عبدالعزيز فضة

قاد الفريق فنيا الجهاز الفني القدير والمكون من

محمد بهجات المدير الفني

ابراهيم صلاح. المدرب العام البومزا

بشلاوي. مدرب عام الكروجي

احمد ثروت بهجات. مدرب الكروجي

محمد سعد. مدرب البومزا

لطيفة منصور. مدربة الفري ستايل

عبدالله شفيف. مدرب

احمد.عبداللطيف. مدرب



