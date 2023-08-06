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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض سعودي يبعد لاعب الزمالك خلال الساعات المقبلة

صدى البلد

كشف مصدر مقرب من سيد عبد الله الشهير بنيمار جناح نادي الزمالك ، عن اقترابه من الرحيل عن الفريق قبل بداية الموسم، والانتقال للاحتراف في الدوري السعودي في الفترة المقبلة خاصة بعد ما تلقى اللاعب عرضا للرحيل.

وأكد المصدر أن اللاعب تلقى عرضا للرحيل والاحتراف في الدوري السعودي أثناء وجوده في السعودية للمشاركة في البطولة العربية مع الزمالك، وهذا بعد المباراة الأولى أمام الاتحاد المنستيري التي شهدت تألقا كبيرا من جانب اللاعب سيد عبد الله نيمار.

واضاف المصدر، أن اللاعب يدرس العرض جديا خلال الساعات الحالية قبل حسم قراره من الموافقة أو الرفض والدخول بعدها في مفاوضات مع الزمالك في حالة موافقة اللاعب على العرض، للبت فيه والموافقة عليه أو رفضه.

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