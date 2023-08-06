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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أول صور من داخل مبنى وزارة الأوقاف المحترق بعابدين

‏أثار الحريق داخل
‏أثار الحريق داخل مبنى وزارة الأوقاف

حصل موقع صدى البلد الإخباري على أول صور من داخل مبنى وزارة الأوقاف المحترق جزئياً بمنطقة عابدين بوسط القاهرة .

وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل مدير المكتب، صباح اليوم، معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت الموافق  ٥ / ٨ / ٢٠٢٣.

وقام المستشار عبدالله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بالانتقال لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريقٍ من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات ضم كلًا من: المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار خالد أبو الوفا، والمستشار أحمد عبد الحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام - مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من: المستشار محمود دسوقي، والأستاذ أحمد عزت - رئيس النيابة، والأستاذ أحمد الإمام - رئيس النيابة، والأستاذ سعيد مصطفى – رئيس النيابة.

وتبين من المعاينة: أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق  ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.

هذا وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق،  ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، و مشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة ، كما تم سؤال المهندسين المختصين  بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.

ومازالت التحقيقات مستمرة، حيث أمرت النيابة بالآتي:

١ - تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.

٢ - طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران.

٣ - تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات ، وجاري استكمال التحقيقات.

‏أثار الحريق داخل وزارة الأوقاف
‏أثار الحريق داخل وزارة الأوقاف
‏أثار الحريق داخل وزارة الأوقاف
‏أثار الحريق داخل وزارة الأوقاف
‏أثار الحريق داخل وزارة الأوقاف
‏أثار الحريق داخل وزارة الأوقاف
حريق حريق وزارة الأوقاف الأوقاف القاهرة النيابة الإدارية وزارة الأوقاف

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