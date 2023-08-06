فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

شاركت مادلين طبر جمهورها بفيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام ظهرت فيه ترقص مع المغني مجدي عرابي على أنغام أغنية"نسم علينا الهوى" لفيروز.





وظهرت مادلين طبر في الفيديو بإطلالة متميزة مرتدية فستانا باللون شفاف ، ومعتمدة علي الميكب الصاخب الذي أبرز جمالها وكشف عن إطلالتها الشبابية.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز مادلين مطر دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.





تثبت مادلين مطر بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزمات التيتمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها.

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