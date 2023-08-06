عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

صدى البلد

شاركت مادلين طبر جمهورها بفيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام ظهرت فيه ترقص مع المغني مجدي عرابي على أنغام أغنية"نسم علينا الهوى" لفيروز.


 

وظهرت مادلين طبر   في الفيديو  بإطلالة متميزة مرتدية فستانا باللون شفاف ، ومعتمدة علي الميكب الصاخب الذي أبرز جمالها وكشف عن إطلالتها الشبابية.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز مادلين مطر دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.


 

تثبت مادلين مطر بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزمات التيتمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها. 

IMG_0401
IMG_0401
IMG_0400
IMG_0400
IMG_0399
IMG_0399
IMG_0398
IMG_0398
إطلالة متميزة فستان شفاف مادلين طبر نسم علينا الهوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

اجتماع طارئ الآن لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الأزمات

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

موضوعات متعلقة

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

بفستان جريء.. نادية الجندي تثير الجدل بوصلة رقص رفقة تامر حسني

نسرين طافش تخطف الأنظار على حمام السباحة.. شاهد

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

ترشيحاتنا

احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة           

أحمد موسى: قناة بي بي سي مأجورة ولا تهتم سوي بأخبار الإخوان

هى جورجينا تتخان؟.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند.. و"النصر" يرد

التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ